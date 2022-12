Smaaktest: 5 x de lekkerste feeststollen

In de aanloop naar de feestdagen mag een dikke snee kerst- of feeststol niet ontbreken, het liefst besmeerd met een dikke laag boter. Een vriend van mij maakt van de restjes zelfs wentelteefjes!

Het verhaal rond de stol, die natuurlijk ook met Pasen wordt geserveerd, is bij de meesten van u vast bekend. Dit feestbrood met onder meer rozijnen en amandelspijs bestaat al sinds de middeleeuwen. Van oorsprong zijn stollen een vruchtbaarheidssymbool.

Meestal worden eieren, boter, vanillesuiker, kaneel, kardemom, gesnipperde sukade en gedroogde sinaasappelschil toegevoegd. Soms zijn ze al met amandelen of poedersuiker bedekt of er is een sachet poedersuiker bijgevoegd.

Bakkers zijn al maanden van tevoren bezig stollen te bakken.

Het liep storm tijdens de proeverij op de redactie, waarbij de mate van droogheid en zompigheid doorslaggevend was. Sommige broden waren bedekt met amandel, zoals die van Dirk/Dekamarkt. Dit kerstbrood werd een beetje droog en taai gevonden. „Geen fijne structuur.”

De versie van La Place, te koop bij Jumbo, bevatte als enige amarena-kersen en pistachenoten. Ook dit zorgde voor wisselende reacties. „Je moet wel van die kersen houden.”

Over het kerstbrood van Lidl, verkocht onder het merk Delicieux, werd men het niet eens. Wat de een als klef omschreef, was voor de ander juist een teken dat het brood tenminste niet zo droog was. Uiteindelijk ging Jumbo er met de eer vandoor, gevolgd door Albert Heijn, La Place, Aldi en Lidl.

1. De hoogste cijfers waren deze week voor Jumbo. „Niet te zoet, niet te droog en lekkere spijs.” „Veel rozijnen, goede verdeling van spijs en andere vulling.” „Niets meer aan veranderen!” €3,79 per 750 gr

2. „De noten geven een lekkere bite”, riep men bij het kerstbrood van Albert Heijn. „Lekker kruidig, goed gevuld zacht brood en krokante spijs.” €3,99 per 750 gr

3. We vinden La Place, met amarena-kers en verkocht bij Jumbo, op de derde plaats terug. „Lekker smeuïg, mooi complex, goed stevig.” „Een stol met karakter.” Overigens wel vreselijk aan de prijs. €6,99 per 600 gr

4. Daar hebben we Aldi! De budgetsuper werd geroemd om de luchtigheid, de noten en vele rozijnen. „Een goede balans tussen brood en vulling.” €2,49 per 1000 gr

5. De kerststol top 5 is compleet met de Lidl. „Goed gevuld met nootjes, de spijs is lekker grof. Mooi stevig.” Anderen vonden hem „veel te klef en te zoet”. €3,49 per 1000 gr