Mijn broer was stoer. Hij was jonger, maar watervlug en straatwijs. Hij wist dingen die ik nog steeds moet leren. Voor hem bestond de weg niet, hij was een postduif en vloog overal overheen.

Hij onthield altijd alles. Hij kende telefoonnummers en straatnamen uit zijn hoofd. Later had hij plaatjes, gewoon singles. Die we nu de hele dag horen. Welterusten meneer de president van Boudewijn de Groot en Testament, die kende hij uit zijn hoofd. Ook House of the rising sun kende hij. Ik ook maar dan fonetisch.

Maar ik woonde in een chique huis met chique mensen en hij klom uit het raam van zijn huis en kwam af en toe bij mij. Vaker dwaalde hij, op zoek.

Met de kerst was hij er gelukkig altijd en vaak met oud en nieuw. Het was chique daar, dus zalmsalade, maar dat lustte hij niet. Het was chique, dus letterbanket, licht verwarmd. Hij lustte het niet. Oliebollen wel. Nou, dan kreeg-ie die van mij.

Buiten staken we vuurwerk af, verantwoord. De kinderen een sterretje. Schitterende sterretjes, in alle kleuren. Goed omhooghouden. Mijn broer gooide het, straatwijs, bij het eerste geknetter weg. In een hoop sneeuw. Er gaat geen jaarwisseling voorbij zonder dat ik eraan denk. En hoop dat het volgende jaar beter is. Voor hem en iedereen. Proost!

