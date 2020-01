Recept van de dag: groene kool met Franse boter

Op basis van boter, beetje mosterd, tomatenketchup, alle tuinkruiden die je kan vinden, knoflook, ansjovis, worcestersaus en Madeira, cognac, peper, paprika. Kortom: neem een pak boter en stort er je hele keukenkastje in uit, of maak het simpel, verroer het met ansjovis, cognac, tuinkruiden, peper en zout.

Nodig voor 4 personen:

• 1 groene kool, in repen gesneden

• 150 gr beurre de Paris

• 200 gr oude boerenkaas

• 1 eetl olijfolie

• peper

Bereiding:

Zet de grill in de oven aan. Snij groene kool in reepjes van 1 cm dik. Doe olijfolie in de pan, en stoof de groente daar vijf minuten zacht gaar in. Laat even goed uitlekken en druk uit zelfs. Verdeel de groene kool over vier ovenschaaltjes, schep 1 lepel beurre de café de Paris in elk schaaltje en rasp er dan de oude kaas over. Gratineer onder de grill in 10 minuten tot de kaas krokant is.

Pas op, je tafelgenoten zullen je willen zoenen. Zo lekker kan groene kool zijn. En de rest van de boter: over een mooi stukje vlees, of een beetje bij de gebakken aardappels. Hier blijf je echt niet lang mee zitten.