Zo is het om als eerste het nieuwe cruiseschip MSC Grandiosa te ervaren

Op deze manier kunnen we als allereersten de Grandiosa ervaren. Op een unieke manier: terwijl normaal gesproken 6334 passagiers aan boord zijn, is dat nu een derde van dat aantal. Dat betekent een serene stilte en rust. Handig bij het eten in een van de 12 restaurants, het reserveren van een van de vijf specialiteitenrestaurants (denk teppanyaki, Frans of sushi) of een plaats in een van de 21 bars vinden.

Daarbij zijn we ook nog eens zogeheten Yacht Club Members, zoals businessclass bij het vliegen. Dit houdt onder meer in dat we slapen in een grotere kajuit - 95 in totaal -- ons eigen deck en zwembad hebben en mogen dineren in ons eigen restaurant, met panoramisch uitzicht over het water. Plus butlerservice die 24 uur per dag paraat staat.

Dure trap

Ook als je niet tot de verheven klasse behoort, is de MSC Grandiosa een bijzondere beleving. Allereerst doet ze vooral haar naam eer aan. Zo meet ze 331 meter aan lengte, 43 meter breedte, 65 meter hoogte en 19 decks. Als we dan toch met cijfers smijten: er is 1225 vierkante meter aan zonnedek, 2421 cabines waarvan 64 met een bubbelbad, een theater met 975 stoelen, een casino met 164 speelautomaten, de sportschool is 570 vierkante meter en de spa 1100 vierkante meter, met 160 behandelingen. Het plafond van de 93 meter lange promenade verandert keer op keer. Er worden 8 verschillende types warme chocomelk en vijf verschillende milkshakes geschonken.

Verder worden er 15.000 maaltijden per dag geserveerd. En niet te vergeten: er zijn trappen waarvan de treden – heel geschikt voor Instagram – belegd zijn met Swarovski-stenen. Gefluisterd wordt dat iedere trede zo’n €2000 kost. Niet alleen bling, maar ook katsjing, dus.

Een van de beroemde Swarovski-trappen. Ⓒ Sigrid Stamkot

Het cruiseschip werd 31 oktober officieel in gebruik genomen, nadat er twee jaar lang met man en macht en dag en nacht aan werd gewerkt. De dag waarop wij het schip betreden, is de eerste dag dat de 1704 medewerkers die al weken aan het oefenen zijn, officiële passagiers mogen verwelkomen. Er worden hier en daar nog dekstoelen uit het karton gehaald, er worden nog wat traptreden gepoetst, maar verder is het schip er helemaal klaar voor.

Het verblijf van de Yacht Club-members. Ⓒ Sigrid Stamkot

Aartslui

En wij ook, wanneer we achter de butler aan de kamer binnenlopen. We ploffen neer op de fluweelgroene bank en kijken via het balkon de kade van Le Havre op. Als we het ons echt gemakkelijk willen maken, roepen we simpelweg ‘Ok Zoe’, de virtuele personal assistent van de cruisemaatschappij. Roep in het luchtledige ‘turn on tv’ (Nederlands spreekt ze nog niet) en jawel, de televisie springt aan. Vraag haar hoe laat het is en je krijgt de tijd. Dat en een butler: je zou er aartslui van worden.Terwijl er toch genoeg te doen is: er is een zwemparadijs (maar wat koud, zo in november), een Formule 1-simulator, een casino, een theater met verschillende shows zoals een tribute to ABBA tot een ode aan Michael Bubblé. Achterin het schip is een speciaal theater gebouwd waar het team van Cirque du Soleil speciaal voor MSC bedachte shows opvoert.

Toegegeven: het is wat overweldigend. Het voelt alsof je van alles moet, je wilt immers van alles zoveel mogelijk gebruik maken in de korte tijd die we hebben. Maar goed, de reguliere cruisereiziger heeft natuurlijk langer de tijd op het schip. Die zal dan ook vast wél de weg kennen, want ik blijf maar verdwalen, al kan dat ook aan mijn richtingsgevoel liggen. Verdwalen of niet, feit is dat je op dit immense schip aardig wat kilometers maakt: 9,06 km in 11704 stappen, wijst mijn stappenteller uit. Dat, samen met de beslissingen te maken welk entertainment te volgen en in welk restaurant en wat dan te eten, maakt dat het nog best hard werken is, zo’n maidentrip.

Wanneer we vertrekken, stoot het schip een paar harde klanken uit, en ja, ook de nodige rook (zie kader milieu). We worden uitgezwaaid door een dotje mensen en voor de komende uren zal het water van Het Kanaal ons uitzicht zijn; niets mis mee. De volgende dag komen we in alle vroegte aan in de haven van Rotterdam. Zacht en statig varen wij, een groot varend gebouw, langs de grote gebouwen aan de Kop van Zuid. Vlak voor de Erasmusbrug stopt ze. Een mooi gezicht in de voorzichtig opkomende zon. Hier stopt de reis, maar begint het spetterende eindfeest. Compleet met live-muziek en een lichtshow op het promenade-plafond.

Aankomst in Rotterdam. Ⓒ Sigrid Stamkot

Butler Dogba, die me de afgelopen twee dagen vriendelijk begroette, de gordijnen dichttrok, een chocolaatje naast m’n bed en wat fruit op m’n salontafel legde, staat weer klaar om m’n trolleykoffer aan te nemen. Tijd om afscheid te nemen, in die paar dagen zijn we toch maatjes geworden.

Butler Dogba die me de afgelopen twee dagen vriendelijk begroette, de gordijnen dichttrok, een chocolaatje naast m’n bed en wat fruit op m’n salontafel legde, staat weer klaar om m’n trolleykoffer aan te nemen. Tijd om afscheid te nemen, in die paar dagen zijn we toch maatjes geworden.MSC Grandiosa zal verder naar Hamburg tuffen, waar ze uiteindelijk officieel door Sophia Loren zal worden gedoopt. Vanaf 23 november zal ze een jaar lang haar reguliere achtdaagse cruiseprogramma (vanaf €600 voor een binnenhut, Yacht Club is €2500) over de Middellandse Zee gaan draaien, om in de winter van 2020 Zuid-Amerika aan te doen.

Dogba is erbij, zoals-ie de afgelopen zes jaar al voor de cruisemaatschappij heeft gewerkt. Eenmaal thuis moet ik zelf m’n koffertje acht trappen op zeulen en óók nog eens zelf uitpakken. De was doet zich niet vanzelf, m’n bed maakt zich niet vanzelf op, het eten bereidt zich niet vanzelf. ’t Went snel, die luxe.

Milieu

Zoals ook met vliegtuigen, wordt ook in de cruisewereld het milieuaspect een hot issue. MSC Grandiosa is uitgerust met een hoop milieutechnologieën en andere oplossingen op weg naar uitstootvrij cruisen. In vakjargon: het heeft een hybride uitstootreinigingssysteem dat zwavelemissie met 97% vermindert en een selectief katalytisch reductiesysteem (SCR) dat uitlaatgassen omzet in onschadelijk stikstof en water. Verder heeft het een afvalwaterreinigingssysteem dat afvalwater zo zuivert dat het bijna drinkwater is.

Dit maakt de MSC Grandiosa tot het meest duurzame schip van de vloot, al is MSC-managing director Erik Schuffel zich ervan bewust dat de komende jaren nog meer zal moeten gebeuren om de toch vervuilende scheepsindustrie milieuvriendelijker te maken.

