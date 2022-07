Top 5: de lekkerste supermarktbonbons

Als kind was ik gefascineerd door die Mon Chéri-bonbons in die mooie rode doos. Dat chocolaatje met binnenin die spannende verrassing in de vorm van een likeur-kers. Later kwam mijn oom geregeld langs met pralines van Leonidas en ook die gingen er bij ons goed in!

Dit brengt ons meteen bij het verschil tussen bonbons en pralines. Hiermee wordt in principe hetzelfde bedoeld. Pralines zijn de Belgische (en internationale) naam voor bonbons. Overigens zijn er ook vele landen waar bonbons betrekking op een reeks snoepjes hebben.

Bonbons hebben uiteenlopende vullingen op basis van noten (een praliné, om het nog ingewikkelder te maken), ganache (op basis van room), marsepein en sterke drank of likeur.

De Belg Jean Neuhaus jr. bedacht het eerste gevulde chocolaatje in 1912. Zijn familie maakte al jarenlang snoepjes met een medicinale werking.

We waren benieuwd of supermarktbonbons die meestal maar een paar euro kosten, überhaupt ergens naar smaakten. Overigens met messen in de aanslag om doormidden te snijden en eventuele misselijkheid te beperken...

De bonbons van Ravelli (te koop bij Albert Heijn) brachten de fijnproevers niet in vervoering. „Lelijke buitenkant en ze smaken chemisch.” De J.D. Gross Belgian Pralines van Lidl redden het evenmin. „Melige hap, plakt aan je tanden.”

De bonbons die er wel in gingen, waren Handwerk Bonbons van Albert Heijn, ZoetMoment (Dirk), BonRoyaal (Aldi), Chocosweet (Plus) en Bel'Chic (Jumbo).

Het mooie kleine doosje was al veelbelovend. De Handwerk Bonbons van Albert Heijn smaakten ook nog eens heerlijk. „Volle, luxe smaak.” „Lekker en mooi!” „Waanzinnig, absolute winnaar.” €3,89 per 200 g

We hadden niet verwacht dat de naam de lading zou dekken. De bonbons van Zoet Moment (Dirk/Dekamarkt) deden het ook erg goed. „Mooie zachte vulling, niet te zoet.” „Krokante chocola, smeuïge vulling.” €3,59 per 230 g

Daar hebben we Aldi met bonbons van BonRoyaal. „Goede verhouding vulling en chocolade.” „Heerlijk vloeibare vulling. Knapperige chocolade.” €2,89 per 400 g

ChocoSweet deed het best oké, onder meer te koop bij Plus en Dirk/Dekamarkt. „Romig, niet te zoet, maar geen topper.” „Standaard praline.” Vanaf €1,75 per 250 g

De zoete afsluiter zijn de bonbons van Bel’Chic, onder meer te koop bij Jumbo en Vomar/Coop. „Wat een joekels, genoeg voor de lunch.” „Iets te heftige vulling. Veel te zoet.” €2,52 per 350 g