Lezersreacties: dit zijn onze favoriete (stads)parken

Parken genoeg in Nederland waar je fijn kunt wandelen en ontspannen, zo blijkt uit de reacties die deze week binnenkwamen na onze oproep.

Bovendien stuurden velen van u mooie foto’s mee. Zoals Roland Rolo die in Leeuwarden graag de Prinsentuin en het Westerpark bezoekt.

Park Sonsbeek in Arnhem kwam ook een aantal keren voorbij. Zo schrijft Dirk van Schaick dat het „een oase van rust is met watertjes, watervallen, doorkijkjes en een fontein”.

„De Witte Watermolen, een oude korenmolen waar nu een natuurcentrum zit, is normaal gesproken ook een bezoek waard. Dat geldt ook voor het Watermuseum.”

Jac van Ierssel schrijft net als anderen dat Stadspark Valkenberg een mooie toegang vormt naar het centrum van Breda. „De naam hangt samen met de valkenjacht die door de Bredase Nassaus werd bedreven. Een rustig park met vijver, grote fontein, kunst en de restanten van verdedigingswerken.”

Parken zijn heerlijk, al was het vorige week op meerdere plekken drukker dan corona-regels toelieten. Wij wensen u deze lente daarom veel, doch verantwoord wandelplezier!

Festivalpark

Park Valkenberg in Breda is voor mij het leukste park. Daar heb je normaal gesproken het leukste festival van Nederland: BREDA BARST. Het Valkenbergpark is de tuin van studenten en bewoners.

Gerrie Vermeulen

Dierenleven

Ik ga graag naar het Zuiderpark met mijn lieve honden. Heerlijk vertoeven en genieten. Zo’n mooi park met vijver en dieren. Een barbecue daar wordt een beetje lastig met de hondjes erbij.

Helene Hendricks

Barneveldse pracht

Het Schaffelaarse bos in Barneveld is flink op de schop gegaan. Van oorsprong is het een park met veel lanen. Een koewei met een gracht eromheen, een kasteel met prachtige bijgebouwen en een oranjerie. Alles is in ere hersteld en het nodigt uit tot lekker wandelen.”

Gerda den Ouden

Geitenboerderij

Ik wandel graag in het Amstelpark en fiets geregeld in het Amsterdamse Bos, beide ten zuiden van de Zuidas. Je hebt vooral in het Amstelpark, destijds aangelegd voor de Floriade, het rijk alleen. In het Amsterdamse bos is de geitenboerderij ook altijd een leuk uitstapje.

Belinda van Es

Natuur bij Lelystad

Wij wandelen vaak in het Natuurpark Lelystad . Er zijn daar diverse wandelroutes en verschillende dieren te zien, zoals herten, wisenten, przewalskipaarden, ooievaars en otters. Ook kun je er een drankje halen en zijn de toiletten open.

Andrea Schaaphok