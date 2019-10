Lezersreis: Peloponnesos betovert iedereen

Ga samen op avontuur op de Peloponnesos en ontdek de schatten van dit prachtige Griekse schiereiland. Nergens in Griekenland vindt u deze combinatie van cultuur, geschiedenis en natuur. Geniet van luxe in boetiekhotels met zwembad en ga wandelen, fietsen of hiken in de streek Mani, met adembenemende landschappen.

Fans van geschiedenis kunnen hun hart ophalen in markante plaatsen uit de rijke Griekse historie, zoals Mystras. Voor shopaholics zijn er sfeervolle stadjes als Nafplion en dierenliefhebbers kunnen genieten van bijzondere lokale fauna, zoals zeeschildpadden. Zon, zee en de mooiste stranden: Peloponnesos heeft het allemaal.

Bekijk ook: Peloponnesos ideale bestemming voor familievakantie

U verblijft in de heerlijkste, gastvrije accommodaties, die al een vakantie op zich zijn. Mocht u zich toch vervelen, dan zijn er nog bijzondere excursies. Wat dacht u van een olijftour, een dagje zeilen of een intieme lunch op een verlaten eilandje? Wij stellen graag op maat de reis samen.

Programma

Dag 1 Vlucht Amsterdam - Athene

Dag 1-2 Mystras, hotel Mazaraki (2 nachten)

Dag 3-4 Areopolis, hotel Porto Vitilo (2 nachten)

Dag 5-7 Koroni, hotel Camvillia (3 nachten)

Dag 8-9 Nafplion, hotel Nafsimedon (2 nachten)

Dag 10 Vlucht Athene - Amsterdam

De gemiddelde reistijd tussen de bestemmingen is ca. 2 uur. De reis is eenvoudig uit te breiden, waarbij ook Athene, Olympia en Delphi kunnen worden toegevoegd.

Prijs

10-daagse familiereis Peloponnesos vanaf €1.091 p.p.

Inbegrepen

• Retourvlucht Amsterdam-Athene

• 9 overnachtingen in 2 x 2-pk - o.b.v. logies & ontbijt

• Huurauto cat. D

• Routebeschrijving

• Taalgids Wat&Hoe

Niet inbegrepen

• Calamiteitenfonds (€2,50) en reserveringskosten (€35)

• Eventuele ruimbagage vliegreis

• Eventuele toeslag in hoogseizoen en bij duurdere klasse Transavia

• Afkoop eigen risico huurauto

Reisperiode

april t/m eind oktober 2020

Reserveren

Polyplan Reizen

020 – 657 56 57

info@polyplan.nl

polyplan.nl/aanbieding-telegraaf