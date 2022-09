Vijf tips om (bijna) ongemerkt veel te sparen

Al deze kleinigheidjes zullen op den duur toch voor een goed gevulde spaarrekening zorgen, zonder dat je er iets van merkt in de portemonnee. Nou ja, op de laatste tip na dan...

Vijf kleine bedragen om te sparen

Bij sparen gaat het er niet per se om dat je in één keer honderden euro’s opzij moet zetten. De kans is groot dat je dan weer geld van je spaarrekening af moet halen. Nee, bij sparen geldt dat de aanhouder wint.

1. Korting oppotten

We hoeven je vast niet te vertellen dat je een hoop geld kunt besparen als je recepten bedenkt bij de producten die in de supermarkt in de aanbieding zijn. Het kost misschien wat meer moeite, maar het kan je veel opleveren.

Zeker als je ervoor kiest om het geld dat je hebt bespaard meteen over te maken naar je spaarrekening. Dit bedrag kun je heel makkelijk op de bon zien of uitrekenen. Op deze manier gebruik je het bespaarde geld niet ongemerkt bij de volgende keer dat je boodschappen doet.

Tip: gebruik deze techniek ook bij impulsaankopen. Heb je de verleiding weerstaan om nieuwe sneakers te kopen? Maak het bedrag dan over naar je spaarrekening.

2. Saldo afronden

Kies een vast moment op de dag uit waarop je jouw rekening checkt, bijvoorbeeld na het eten. Zo heb je ten eerste een veel beter beeld van wat erin en eruit gaat. Daarnaast kun je zo makkelijk geld sparen door het saldo op je rekening naar beneden af te ronden en het verschil over te maken. Dat lijkt misschien niet veel, maar omdat je dit elke dag doet, loopt het bedrag toch op. Met online bankieren kost dit je ongeveer een minuut per dag.

3. Elke dag vaste kleine bedragen sparen

Je kunt er ook voor kiezen om elke dag een klein beetje geld over te maken naar je spaarrekening, in plaats van aan het einde van de maand maar te kijken wat er overblijft. Omdat het gaat om zulke kleine bedragen voel je er niet veel van in je portemonnee.

Wil je zo’n 1500 euro in één jaar sparen? Leg op maandag 1 euro opzij, dinsdag 2 euro, et cetera. Tot je op zondag 7 euro overmaakt naar je spaarrekening. Is dit bedrag iets te hoog gegrepen voor je? Je kunt dit bedrag helemaal aanpassen aan jouw situatie. Iedere dag 2 euro is bijvoorbeeld ook een optie.

4. Wisselgeld

Met hetzelfde principe kun je ook elke dag of elke week je wisselgeld overmaken naar je spaarrekening. Als jij bijvoorbeeld een koffie van 2,75 koopt en je betaalt 3 euro, dan gaat er 0,25 naar je spaarrekening. Je zult zien dat je in een week best wat wisselgeld hebt opgespaard. En onthoud: alle kleine beetjes helpen.

5. Spaar je kleingeld

Koop een ouderwetse spaarpot en maak er een gewoonte van om je portemonnee elke dag of elke week te legen en het geld in je spaarpot te doen. Als dat geld in een spaarpot zit, ben je minder geneigd het uit te geven.