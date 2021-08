Zo maak je van je staycation echt een succes

Niet echt vrij zijn

Een van de gevaren van een staycation is dat je je mentaal niet afsluit van je werk. Je bent immers thuis of vlakbij huis en hebt dus toegang tot je laptop waardoor het heel makkelijk is om toch even in te loggen om dat ene mailtje te beantwoorden. Niet doen! Laat je collega’s weten dat je vrij bent, zet je laptop uit en verwijder eventueel werkgerelateerde apps van je telefoon.

Op het laatste moment boeken

Bereid je staycation net zo goed voor als die vakanties die je altijd naar het buitenland boekt. Zoek minstens een maand van tevoren uit waar je wil logeren, wil eten of welke attracties je wil bezoeken. Deze voorpret hoort ook bij een staycation!

Rondleidingen vermijden

Je zou misschien denken dat een rondleiding met een gids onnodig is, aangezien je op een (mini)break bent in je eigen omgeving. Maar het is juist aan te raden om wel met een gids op pad te gaan omdat die je wellicht nieuwe dingen kan laten zien of vertellen.

Een gespecialiseerde tour is helemaal aan te raden: ga bijvoorbeeld vogelspotten in het park of maak een culinaire wandeling.

In je comfortzone blijven

Ben je een paar dagen vrij in je eigen stad, grijp dan de kans aan om de plekken waar je nog niet eerder bent geweest in je woonplaats te ontdekken. Raadpleeg het internet om te zien welke parels je dicht bij huis vindt. Ook in Facebookgroepen kun je vaak leuke adresjes vinden. Tip: duik écht het internet in en blijf niet hangen op de eerste pagina van je zoekresultaten.

De toeristische trekpleisters vermijden

Veel mensen denken dat je bij een staycation juist de grote trekpleisters moet vermijden. Maar het is juist leuk om volledig de toerist uit te hangen in je eigen omgeving. Doe even alsof je nog niet eerder in dat ene museum bent geweest of die cliché foto hebt gemaakt bij dat standbeeld. Die populaire attracties zijn niet voor niets geliefd bij de toeristen!

Je huis niet voorbereiden op een staycation

Mocht je niet in een hotel of vakantiehuisje maar in je eigen woning overnachten, doe dan extra je best om van je huis iets leuks van te maken. Zet bijvoorbeeld een vaas bloemen op tafel of haal je favoriete wijn in huis. Zorg ook dat het lekker schoon en opgeruimd is.