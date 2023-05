Motortest Bimota KB4: Japans hart, Italiaanse flair

Sinds de samenwerking uit 2019 heeft Bimota vrije toegang tot de motorblokken (en aanverwante zaken) van het Japanse Kawasaki. In het geval van de KB4 houdt dat in dat niet alleen de vierpitter uit het rek is geplukt, maar ook de elektronische rijhulpsystemen, de complete brandstofvoorziening, uitlaat, airbox, versnellingsbak, dashboard en zelfs de koplamp-unit van de Z900RS).

Over het blok kunnen we kort zijn, de 1.043cc komt rechtstreeks uit de Kawasaki Ninja 1000SX. Het resultaat is een bewezen krachtige vier-in-lijn met een topvermogen van 140 pk. Bimota wist heel goed welke kant het op wilde met de KB4: een motor met een korte wielbasis, en een optimale gewichtsverdeling tussen voor- en achterkant.

De KB4 etaleert direct vanuit de startblokken een zeer lichtvoetig en wendbaar stuurkarakter. Het voelt aanvankelijk wat vreemd omdat de ‘allround’ zitpositie niet echt lijkt te stroken met het scherpe rijwielgedeelte; maar uiteindelijk is dat best ontspannend, vooral de korte bochten verorbert de KB4 met een ongekend gemak.

De KB4 maakt indruk; het stuurkarakter is licht, scherp en opvallend laagdrempelig en daardoor uitmuntend voor op het circuit - wat de KB4 ook makkelijk zou moeten kunnen vertalen naar straatgebruik. Want dat is de KB4 toch vooral ook: een goede straatmotor, met name door z’n aangename ergonomische kwaliteiten. De grote keerzijde is natuurlijk de nogal gepeperde prijs. Er zijn goedkopere, snellere, comfortabelere motoren op de markt met hoogwaardigere elektronica. Maar ja, die hebben dan weer niet het exclusiviteitsgehalte van de KB4…

Motor

Vloeistofgekoelde vier-in-lijn

Cilinderinhoud

1.042cc

Vermogen

140 pk

Gewicht

189 kilo

Prijs

€42.310