Ieren wild van walrus bij Ierse kust: hoe is hij daar beland?

Biologen denken dat de walrus, die het formaat heeft van een melkkoe, op Valentina Island is terechtgekomen nadat hij op een ijsschots in slaap is gevallen. Het zoogdier zou zo duizenden kilometers naar het zuiden zijn gedobberd.

Het kan ook zo zijn dat de walrus de enorme reis heeft afgelegd om nieuwe voortplantingsgebieden te verkennen.

Naam

De 5-jarige Muireann was de eerste die de walrus spotte. Ze ontdekte het dier toen ze met haar vader aan het wandelen was over Valencia Island. Ze dacht eerst dat het een zeehond was, totdat ze de slagtanden zag.

Muireanns vader heeft aan Ierse media laten weten dat zijn dochter twee namen voor de walrus heeft bedacht: Isabelle als het een vrouwtje is, Ciann als het een mannetje is.

Gezond

Volgens experts gaat het om een jonge walrus. Isabelle (of Ciann) heeft namelijk slagtanden van zo’n dertig centimeter, terwijl de slagtanden van volgroeide walrussen wel een meter lang kunnen zijn.

Bekijk ook: Zo help je dieren in het wild

Het zoogdier verkeert in redelijk goede gezondheid, ondanks dat het wel wat uitgeput en hongerig is. De verwachting is dat het dier voorlopig langs de Ierse kust zal trekken om aan te sterken.