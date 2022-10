Freek Vonk onder de indruk van ’racende’ struisvogelmannetjes: ’Wat zijn ze snel!”

Ik rijd over de Hoanibvloedvlakte in de kurkdroge Namibwoestijn. Slechts twee keer per jaar stroomt de rivierbedding van de Hoanibrivier vol water – en die is nu helemaal stoffig en gebarsten. Waar er in Nederland per jaar zo’n 90 centimeter neerslag valt, is dat in de Namibwoestijn jaarlijks tot 2 centimeter. Dit is het domein van geharde woestijnbewoners, die kunnen overleven op een drupje water. Zuid-Afrikaanse struisvogels bijvoorbeeld.

Struisvogels kunnen een verlies van een kwart van hun totale gewicht overleven tijdens een vochttekort en in zo’n periode schieten ze in een soort gecontroleerde koortstoestand. Die verhoogde lichaamstemperatuur zorgt ervoor dat ze niet onnodig vocht verspillen aan het afkoelen van hun lijf. Hun nieren werken overuren en maken hun urine zó geconcentreerd, dat het er als een stroperige plas uitkomt.

Maar vochtbesparing is natuurlijk niet hun enige specialiteit. Laat in de middag worden wij getrakteerd op twee spurtende struisvogelmannetjes, die een race met onze auto lijken te doen. Ze rennen of hun leven ervan afhangt. In hun ogen is dat ook zo, ze kennen onze auto niet en moeten altijd op hun hoede zijn voor gevaren. In deze open ruimte zijn ze goed te zien en is wegrennen hun logische ontsnappingstactiek.

Wat zijn deze dieren toch onwaarschijnlijk snel. Ze houden met gemak een kruissnelheid van 50 kilometer per uur aan en kunnen sprints van 65 kilometer per uur trekken. Ik zie hun machtige, gespierde poten enorme passen maken in het zand, dat opstuift. Elke poot maakt ongeveer een kwart van hun totale lichaamsgewicht uit. Veel van die massa bestaat uit bot en spier en het meeste gewicht van hun poten zit dicht tegen hun romp aan. De uiteinden van hun extreem lange poten – hun ‘voeten’ – zijn relatief juist licht. Struisvogels hebben zelfs twee tenen minder dan de meeste andere vogels om gewicht te besparen. Met zo’n verdeling in gewicht van hun onderstel zwaaien struisvogels hun lange poten snel heen en weer en bereiken die grote snelheden – én houden die vol!

Gelukkig lijken deze mannetjes het er uiteindelijk over eens dat onze auto niet gevaarlijk is. Ze houden de pas in en wandelen majestueus verder over de uitgestrekte vlakte. Het zou zo een scene uit Jurassic Park kunnen zijn. Ja, struisvogels hebben echt iets dino-achtigs en je bent misschien geneigd om te denken dat de voorouder van alle vogels er ongeveer zo moet hebben uitgezien. Toch ligt dat anders! Grote loopvogels zijn meerdere keren in de evolutie en op meerdere plekken in de wereld ontstaan, langzaam maar zeker, vanuit andere, oudere vogelsoorten, nadat de dinosauriërs al een tijd waren uitgestorven. Toch dagdroom ik even weg over een lang vervlogen tijd. Het is die gele vlakte, de blauwe lucht en de zwart-witte vogels die er scherp tegen afsteken. Wat een magisch einde op het gouden uur van de dag!