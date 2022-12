Lijstje: de meest verrassende toeristische bestemmingen

Door redactie lifestyle

Toeristen wereldwijd zijn erg te spreken over Boedapest. Ⓒ 123rf

Misschien heb je het zelf weleens meegemaakt: had je super hoge verwachtingen van je vakantiebestemming, viel het vies tegen! Of juist andersom: dat een vakantiebestemming je juist enorm verrast heeft in positieve zin. In dit artikel lees je over welke bestemmingen toeristen afgelopen jaar het meest enthousiast waren en welke je best zou kunnen overslaan.