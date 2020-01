Recept van de dag: knolselderij als soep

Nodig voor 4 personen:

•1 flinke selderijknol, in blokjes

•2 uitjes, gesnipperd

•4 chorizoworstjes

•boter

•1 eetl bloem

•2 dl slagroom

•2 takjes dragon

•zout en peper

Bereiding

Eerst maar eens schoonmaken en in blokjes snijden. Dan een smaakbasis maken. Wat dacht je van chorizo? Ja, snij de worstjes in plakken, wat boter in de pan, worstjes met wat ui zachtjes uitbakken. Echt zachtjes want ze gaan meestal erg snel.

Mooi en dan? Welnu, de blokjes knolselderij koken in water, met wat zout. Het duurt zo’n 20 minuten tot het gaar is. Nog niet afgieten. Doe wat bloem bij de worst, laat even meebakken, giet er wat van het kookwater bij. Zo krijg je een beetje een ragout. Giet nu het kookwater af, maar bewaar het en pureer de selderij. Doe er room bij tot het er lekker uitziet. Meng gepureerde knol met de chorizo-ragout. Kijk nu hoe dik je de soep wilt hebben, daar heb je het kookvocht nog voor.

Doe er een paar takjes dragon bij. Op smaak brengen met peper en een scheutje azijn. Laat even trekken en geniet, van, ja, knolselderij!