Dagrecept: Salade van artisjok, linzen en pijnboompitten

Maar met de variant uit blik zet je ook een heerlijke lunch of lichte maaltijd op tafel, bijvoorbeeld in een salade met linzen. Je kunt zelf bepalen welke linzen je gebruikt, al zijn de kleinere, donkergroene Puy-linzen het lekkerst. Het recept is van Georgina Fuggle uit 1 Groente in de Hoofdrol.

Verhit een koekenpan op middelhoog vuur en rooster de pijnboompitten 3-4 minuten, blijf erbij, ze verbranden snel. Doe voor de dressing de azijn, olijfolie en mosterd in een jampot. Schroef het deksel erop en schud tot je een mooie dikke dressing hebt. Voeg zout en peper naar smaak toe.

Optioneel: om je artisjokharten nog extra smaak te geven, kun je ze 2-3 minuten roosteren in een hete grillpan tot de buitenste blaadjes beginnen te verkleuren. Snijd grote artisjokharten doormidden. Meng in een middelgrote kom de artisjokharten, ui, linzen, peterselie en driekwart van de pijnboompitten. Schenk de dressing erover en schep alles goed door elkaar. Strooi de rest van de pijnboompitten erover en serveer.

Nodig voor 2 personen:

- 40 g pijnboompitten

- 200 g gekookte, gemarineerde artisjokharten (uitgelekt)

- 250 g gekookte linzen

- 1 kleine rode ui (gesnipperd)

- 3 el bladpeterselie (fijngehakt)

- 1 el ciderazijn of witte wijnazijn

- 3 el olijfolie

- ¾ tl dijonmosterd