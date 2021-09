Geen geld, wel waardering: waarom vrijwilliger zijn zoveel oplevert

Buitenland

Winnares van 27 miljoen dood aangetroffen in woning: ’Geld heeft mijn leven verwoest’

Margaret Loughrey, een inwoner van Noord-Ierland, is donderdagochtend dood aangetroffen in haar woning. De vrouw won acht jaar geleden de grootste jackpot ooit in Noord-Ierland, maar het geld heeft haar niet bepaald gelukkig gemaakt. ,,Geld heeft mijn leven verwoest’’, zei ze ooit in een interview.