Gratis boek op elke hoek

De minibibliotheek van Bernadette van Zuidam (m) in Lelystad trekt veel bezoekers. „Soms wil ik er stoelen neerzetten!’ Ⓒ Aldo Alessie

Een kastje met een stapel boeken erin, gewoon op straat of bij de buren in de voortuin: simpel. Toch zijn deze minibibliotheken een succes. Niet zo gek, want je kunt er gratis een boek kiezen. Maakt niet uit wanneer en of je het terugbrengt!