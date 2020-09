Recept van de dag: bastardbiefstuk

Daar staat ’ie, het zwarte ei. Gauw een recept want ik ben al verkocht, met zo’n ding sta je zelfs in de stromende regen buiten te grillen.

Snij knoflook in stukjes, steek die stukjes knoflook hier en daar in de bavette. Bedek het vlees met alle ingrediënten hier onder en zet vier uur weg. Het is niet heet meer buiten dus mag het gewoon op het aanrecht. Is zelfs veel beter, op kamertemperatuur trekken de smaken in het vlees. Haal dan alles er af. Doe een beetje extra olie op het vlees en grill het 4 minuten aan iedere kant. Ja, natuurlijk dat mag ook in een grillpan! Of op een normale bbq.

Inmiddels heb je de marinade in de blender gedaan en tot een saus gemalen. Dan vijf minuten opkoken. Serveer het vlees in reepjes, haaks op de draad gesneden met de saus er over. “Lieverd, ik moet je wat vertellen… er staat een bastard in de tuin…”

Nodig voor twee personen:

800 gr bavette

2 tenen knoflook in stukjes

100 ml olijfolie

30 ml citroensap

1 eetl granaatappelsap (mag, hoeft niet)

1 eetl sherry

40 gr tomatenblokjes

2 cm geraspte gember

1 theel oregano

½ theel komijn

½ theel chilipoeder

½ theel nootmuskaat

1 theel zwarte peper

½ theel zout