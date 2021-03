Recept: chou au vin (van topkok Emile van der Staak)

Nodig voor 4 personen:

1 biologische spitskool

1 fles rode wijn (pinot noir)

1 winterpeen

3 stengels bleekselderij

1 ui

3 knoflooktenen

250 gr kastanjechampignons

50 gr kastanjebloem

3 takjes verse tijm

3 takjes verse rozemarijn

1 laurierblad

1 bosje platte peterselie

300 ml paddenstoelenbouillon

50 gr roomboter

peper en zout

Bereiding

Kook rode wijn ca. 10 min. in op laag vuur. Verwijder buitenste blad van de spitskool en snijd in 4 stukken. Snijd winterpeen in plakjes, kastanjechampignons in kwarten en de bleekselderij, knoflook en ui in blokjes. Schenk ingekookte wijn over de spitskool, tijm, rozemarijn, laurier en groenten en laat geheel afgedekt een uur marineren. Zeef spitskool en groenten uit de wijn en bewaar. Verhit boter in braadpan en braad daarin spitskoolkwarten tot ze mooi bruin zijn. Haal uit de pan en leg apart. Zet vuur lager en voeg kastanjebloem toe. Roer tot er ’n ’roux’ ontstaat. Voeg wijn en paddenstoelenbouillon toe. Er ontstaat een mooie gebonden saus. Voeg gebraden kool, de groenten, tijm, laurier en rozemarijn toe. Laat geheel min. 20 min. stoven. Haal deksel eraf en laat nog 20 à 30 min. pruttelen zodat saus kan indikken. Verwijder tijm, rozemarijn en laurier. Breng op smaak met peper en zout. Maak af met vers gesneden peterselie en serveer met een smeuïge aardappelpuree.