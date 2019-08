Zuurstof of verstikking?

Waterplanten drijven op de grote meren zwemmers, vissers en bootliefhebbers tot wanhoop. Wie bijvoorbeeld op het Eemmeer buiten de betonning vaart, wordt een prooi van verstikkende planten. In het verleden zijn hierover Kamervragen gesteld, toen ook reddingsboten in het wier verstrikt raakten.

Gerdina Krijger van Hiswa Vereniging heeft waterplanten al ruim tien jaar in haar dossier: „Afgelopen vijftien jaar zijn er veel maatregelen genomen voor helderder water en die hebben hun vruchten afgeworpen. De ecologische waterkwaliteit is enorm vooruitgegaan, maar ongebreidelde plantenwoekering is een ongewenst bijeffect. Het gaat om planten die eigendom zijn van de overheid en onder beheer van Rijkswaterstaat vallen. In opdracht van de minister worden de vaargeulen gemaaid, daarbuiten hoeven overheden officieel niets te doen, vinden ze.”

Het waterplantenprobleem doet zich in heel Nederland voor. Een extra probleem is dat het gebieds eigen planten zijn die in het kader van Natura 2000 beschermd zijn.

Fonteinkruid

Krijger: „Cabomba kun je met wortel en tak uitroeien, maar fonteinkruid mag je maar beperkt opruimen. Op de Randmeren kijken we nu of er meer kan worden gemaaid, tien procent is echt veel te weinig. Eigenlijk ondervindt iedereen op het water overlast. Het heeft onder andere tot gevolg dat beroepsvaart en pleziervaart samen in de vaargeulen gaan varen. Zeilboten, sloepjes en vrachtschepen samen op een smalle strook water, geeft hetzelfde effect als fietsers op de snelweg. Een oplossing kan zijn om het gebied in zones te verdelen. Dan kun je het fonteinkruid laten groeien op plekken waar de watersport niet komt en andere gebieden aanwijzen voor de boten. Om meer dan tien procent te mogen maaien, is verruiming van de regels nodig. En voldoende overheidsgeld.”

"Ongewenst effect van betere waterkwaliteit"

Voor het Randmerengebied is dit voorjaar een stichting opgericht waarin bedrijven in de waterrecreatie samenwerken. De stichting zorgt ervoor dat vissers het maaiwerk uitvoeren. „Maar zo gesmeerd als daar loopt het niet overal”, aldus Krijger.

„Dat komt doordat er aan kant van de overheden ook één organisatie zou moeten komen die opdracht geeft aan de regionale stichting en het maaien betaalt. Dit jaar zijn er zeven verschillende opdrachtgevers.”

Krijger heeft goede hoop voor volgend jaar, maar ziet het somber in voor Amsterdam. „Dit is de enige gemeente die niet meebetaalt aan het maaien. Daar lijken de bestuurders maling te hebben aan alles in en op het water. Gelukkig zijn provincies en de andere gemeenten wel bereid om te betalen en worden daar de waterplanten opgeruimd.”