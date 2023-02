Motortest Moto Morini Seiemmezzo: goede rijkwaliteit en veel rijplezier

Nou ja, roemrucht. Je moet eigenlijk een kenner van Italiaanse klassiekers zijn, ook nog van de lichtere soort, om Moto Morini te kennen. Maar knijp je ogen een beetje dicht, negeer de merknaam en er had zomaar ’Ducati Monster’ op de tank kunnen staan.

De koplamp op de Moto Morini Seiemmezzo is een mooi led-exemplaar met DRL, het dashboard is een 5-inch TFT-display. Een opvallende keuze is het 18-inch voorwiel terwijl 17-inch de meer gangbare maatvoering is.

Zuinig

De 60 pk van de tweecilinder doet wat zuinig aan in vergelijking met de directe concurrentie, althans op papier. Het blok kent z’n oorsprong trouwens in de Kawasaki Versys (of ER-6), waarbij het ook geen toeval is dat het stalen buizenframe veel gelijkenissen met die (voormalige) Kawa’s kent.

Wel nieuw is de aluminium achterbrug die er ondanks de eenvoudige constructie goed uitziet. Erg netjes allemaal.

Eenmaal aangevuurd klinkt de 650cc tweecilinder vrolijk en hongerig naar toeren, maar op het gehoor moet hij het toch afleggen tegen zijn concurrenten.

Eenmaal onderweg voelt de Morini absoluut niet traag aan. De vering is aan de stugge kant, maar het blijft ruim binnen de grenzen van het aanvaardbare. Deze Seiemmezzo heeft zeker z’n bestaansrecht. Qua rijkwaliteit en, wellicht belangrijker, rijplezier komt hij dicht in de buurt van de gerenommeerde Japanse en Italiaanse concurrenten.

Dan is z’n prijs van ongeveer duizend euro minder uiteraard een uitstekend verkoopargument.

Motor

vloeistofgekoelde paralleltwin

Cilinderinhoud

649 cc

Vermogen

60 pk

Gewicht

200 kg

Prijs

€ 8199