Winactie: maak kans op het boek Negentig van Corinne van der Velden

Roos en Arnie, Sabine en Bart, Catherine Keyl, Carry Slee, je eigen Sims: wie herinnert ze zich niet? En wat te denken van nummers als Never Alone, Have you ever been mellow, Coming home en Vijftien miljoen mensen? Bij het lezen van Negentig komen alle herinneringen van toen direct weer boven.

Kans maken?

Stuur een mailtje naar [email protected] o.v.v. Negentig en vertel ons wat jouw dierbaarste herinnering is uit de jaren 90. Vergeet niet je adresgegevens erbij te vermelden!

Meedoen kan tot en met 15 november. De winnaars ontvangen daarna persoonlijk bericht. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.