Dit mag nooit meer weg: stralend Mariabeeldje

Als kind kwam Oda Krop-Winnubst maar wat graag bij haar opa en oma die in de Amsterdamse Balistraat woonden. Het was er gezellig en Oda kreeg altijd een dubbeltje van haar opa.

„Daarmee liepen we naar de Javastraat, naar een soort snackbar die Het Vogeltje heette. Daar kochten we wat lekkers, meestal koos ik voor een brok druivensuiker.”

Eenmaal weer bij haar grootouders thuis pakte Oda steevast dit Mariabeeldje. Daar ging ze vervolgens mee op het toilet zitten. „Daar was het namelijk donker en dit beeldje gaf licht. Prachtig vond ik het, ik kon er letterlijk uren naar kijken.”

Oda logeerde ook bij haar grootouders, opa was timmerman. „Er was veel contact. Als ik op de Jaap Edenbaan ging schaatsen, ging ik altijd even langs opa, mijn oma is op een gegeven moment overleden. Toen ik later getrouwd was, hield ik samen met mijn man opa’s tuintje bij.”

Toen opa naar een bejaardentehuis verhuisde, mocht Oda het beeldje hebben dat ze als kind zo mooi vond.

„Het ging langzaam slechter met hem. De dag dat we op bezoek kwamen om hem zijn derde achterkleinkind te laten zien, herkende hij ons niet meer. Toen we thuiskwamen, kregen we het telefoontje dat hij was overleden.”

Het beeldje, een stralende herinnering, staat op Oda’s nachtkastje en geeft nog steeds licht in het donker.

