Recept van de dag: kip met groenten

Nodig voor 2 personen:

• 6 stukken kippendijvlees

• 300 gr bloemkoolroosjes

• 200 gr prinsessenboontjes

• 2 theel paprikapoeder

• ½ theel cayennepoeder

• ¼ theel komijnpoeder

• 1 theel oregano

• 1 theel kerriepoeder

• 1 tomaat, zonder vel en pitjes, in blokjes

• ¼ bouillonblokje

• bij voorkeur Griekse olijfolie

Bereiden:

Goed, zet oven maar aan, op 180 °C. Dan strooi je paprikapoeder en een beetje cayennepeper over de stukken kippendijvlees. Beetje zout, beetje komijnpoeder en beetje oregano. Weer strak oprollen. Scheut olijfolie erover en, heel belangrijk, wat druppels citroensap. Hupla, de oven in. Inmiddels snij je de bloemkool in roosjes.

Haal ze door het water, leg ze nat op een bakblik, alweer olie er over, klein beetje kerriepoeder en de oven in. Heb je groene boontjes? Handje vol, even afhalen. Snij een uitje heel fijn. Laat in wat olie, in een koekenpan, glazig worden, doe er stukjes tomaat bij en de boontjes, giet er water over tot de boontjes net onder staan. Een hoekje van een bouillonblokje erbij. Kook tot het water weg is de olie weer knettert, dan zijn de boontje gaar. En inmiddels is de kip knapperig en gaar en de bloemkool mooi bruin.

Alles naar wens?