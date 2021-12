De winterslaap als pauzeknop: voor dieren, maar óók voor mensen

Premium Binnenland

Bende steelt 100 duiven inclusief topduif Luna: ’In één klap is al ons werk weg’

Exact honderd postduiven missen Elco (27) en Ydo (30) Homma. Gestolen door een criminele bende. „In één klap is al ons werk weg.” Ze zijn er kapot van, nog steeds. Bij de gebroeders Homma, duivenfokkers in Steggerda, werden maandagochtend in alle vroegte honderd postduiven uit de hokken gehaald. De ...