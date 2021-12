Dit mag nooit meer weg: troostend engeltje

Herkenbaar: elk jaar komen niet alleen de kerstballen en -versieringen maar vooral veel herinneringen uit de grote dozen vol kerstspullen tevoorschijn.

Oude knutseltjes van de kinderen of dat lichtje dat oma ooit cadeau deed. Kerstmis is immers een ijkpunt; altijd denken we weer even terug aan voorgaande feestdagen.

Voor Petra de Vries-Hillenaar zijn die herinneringen niet allemaal even leuk. „Begin december 1967 werd ik als 8-jarige in het ziekenhuis opgenomen. Ik was al een paar weken niet oké en mijn moeder nam me mee naar de huisarts. Ik bleek een virus te hebben. Maar ze wisten niet wat ze ermee aan moesten en ik werd opgenomen in het Diaconessenziekenhuis in Voorburg, de plaats waar ik toen woonde.”

Sinterklaas werd daar gevierd en ook met de Kerstdagen mocht de 8-jarige Petra nog niet naar huis.. „Ik lag geïsoleerd en had vreselijke heimwee. Er vloeiden heel wat tranen. Ook elke paar dagen bloedprikken was een trauma. Als troost kreeg ik van mijn ouders dit engeltje met haar porseleinen hoofdje.”

Na haar ontslag uit het ziekenhuis ging het engeltje natuurlijk mee. Petra heeft het altijd bewaard. „Elk jaar komt het weer uit de kerstdoos en krijgt het een plekje op de schoorsteen. Als ik het zie, voel ik nog steeds de heimwee naar huis die ik toen in die decembermaand had.”

