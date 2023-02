Dagrecept: Vermicellirijst met saffraan en pistache

Neem deze klassieker van Merijn Tol uit haar boek Café Mazahar (Nijgh & van Ditmar) voor vermicellirijst met saffraan, (redelijk wat) boter, sinaasappelschil en gehakte pistachenootjes. Lekker bij een steak of voor de lunch met wat gegrilde groente erbij.

Rooster de vermicelli in een droge koekenpan heel licht goudbruin. Week de basmatirijst en was tot het water bijna helder is. Doe de rijst met de vermicelli in de pan met 1 vingerkootje gezouten water erbovenop. Doe het deksel erop en breng aan de kook. Zet het vuur laag en laat 15 minuten zo staan. Stamp de saffraan en kardemompeulen helemaal fijn in een vijzel (of gebruik een koffiemolen) en meng met de sinaasappelrasp door de boter.

Doe het botermengsel bij de rijst en zet het deksel er weer op. Zet het vuur uit. Schep de gesmolten boter losjes door de rijst (je hoeft het niet perfect te verspreiden). Hak de pistachenootjes fijn en meng die door de rijst.

Nodig voor 4 personen:

- 100 gram vermicelli (liefst Marokkaanse van Dari)

- 300 gram basmatirijst van goede kwaliteit

- plukje saffraan

- 4 kardemompeulen

- rasp van 1 bio-sinaasappel

- 75 gram zachte boter

- 100 gram pistachenoten (geroosterd)