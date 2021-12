Dgrecept: Britse kerstpudding met cognac en fruit

De pudding wordt ook wel plumpudding genoemd, en bevat over het algemeen een 13-tal ingrediënten. Voor sommigen symboliseert de pudding dan ook Jezus en zijn twaalf discipelen! Dit fool-proof-recept is afkomstig van een Britse supermarktketen.

Snijd het gedroogde fruit in gelijke stukjes, doe in een grote kom en giet de cognac erover. Voeg ook de sinaasappelrasp en -sap toe. Roer goed door en zet een nacht in de koelkast, afgedekt met huishoudfolie.

Vet de volgende ochtend met boter een grote of een aantal kleine puddingvormpjes in en leg apart.Meng in een kom de boter en suiker tot een bleek mengsel, klop hier vervolgens geleidelijk de losgeklopte eieren door.

Voeg dan het fruit met het sap toe. Roer even door en doe dan de bloem en paneermeel erbij. Roer nogmaals goed door en voeg dan de kruiden toe naar smaak. Blijf roeren totdat het mengsel stevig is, maar nog wel druipt.

Giet het mengsel in de puddingvormpjes en dek af met folie. Stoom de pudding zo’n vier uur. Zet de puddings daarna ondersteboven op een rooster en laat afkoelen. Flambeer de pudding voor het serveren met een paar eetlepels verwarmde cognac.

Nodig:

- 800 tot 900 g gemengd gedroogd

fruit

- 110g zelfrijzend bakmeel

- 220 g bruine suiker

- 4 grote eieren (geslagen)

- 220 g boter (en extra om in

te vetten)

- 110 g paneermeel

- 1 tl gemalen kaneel

- 1 tl nootmuskaat (geraspt)

- 1 sinaasappel (rasp)

- 100 ml sinaasappelsap

- 160 ml cognac