Column Babette: Nederland vanaf het water is echt een andere wereld

Het zwanenstel dat momenteel voor onze woonboot woont en het nest bewaakt, zorgt ervoor dat ik al weken als early bird door het leven ga. Rond zes uur klinkt het alsof er een Boeing naast ons bed opstijgt; met hun poten slaan ze op het water terwijl ze klappend met die grote vleugels los komen van het water.

Dan, een uurtje later, komen de eerste stoere zwemmers alweer voorbij. Ook die trekken langs ons slaapkamerraam, meestal gezellig kletsend. Dan ben ik nog niet eens mijn bed uit.

Nederland vanaf het water is echt een andere wereld, zo weet ik vooral sinds we letterlijk op het water wonen. Dat hebben, vooral vanwege corona, steeds meer mensen ontdekt.

Zo hebben vorig jaar maar liefst 3,4 miljoen Nederlanders iets aan watersport gedaan.

Bekijk ook: Verslaafd aan suppen

Mij verbaast de groeiende populariteit van het Nederlandse water niet. Dat sporten als kanoën en suppen een enorme trend zijn, zie ik elke dag als ik op mijn terras aan het grachtenwater zit. Maar ook spot ik de prachtige sloepen en speedboten die er rondvaren.

Ik kijk verwonderd naar mensen die het voor elkaar krijgen om op hun supplank yoga-oefeningen doen. Geniet van de mensen die er alles aan doen om op het water te zijn en al dolblij zijn met een zelfgemaakt vlot waarop een bankstel staat.

Afgelopen week scheurde er een groep waterscooters door de grachten, dat ook. En dan weer het contrast met de Venetiaanse gondel die af en toe voorbij komt, inclusief een zingende gondelier.

Bekijk ook: Water blijkt de remedie voor bijna alles

Of neem ’onze’ varende visboer die je van verre hoort aankomen als hij zangerig ’paling, heerlijke verse paling’ roept. Een handbeweging is genoeg om hem langszij te laten komen met, inderdaad, heerlijke paling en oesters.

Omdat het zo leuk is om op het water te zijn, gaat het daar deze week in VRIJ over. Een themanummer met extra veel aandacht voor cruisevakanties. Want over feest gesproken: er alleen al over lezen, brengt je in vakantiestemming.

Volg Babette op Instagram: babettewieringa

Mail: b.wieringa@telegraaf.nl