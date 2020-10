Medicijn op maat gemaakt

De 3D-pillenprinter in actie. Dankzij de ingevoerde gegevens en een patroon gevuld met de juiste bestanddelen maakt hij ’persoonlijke’ pillen.

Met een 3D-printer medicijnen maken, kan ervoor zorgen dat een patiënt in de toekomst in plaats van een algemeen middel een precies op basis van zijn lichamelijke toestand gedoseerd en samengesteld pilletje krijgt. TNO is druk bezig met de ontwikkeling van deze revolutionaire pillendraaier.