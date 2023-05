Maak je huis zomerklaar met deze woontips geïnspireerd op de Argentijnse gaucho’s

Vloerkleed als eiland

Met de natuur als inspiratie vormen hout en natuursteen de basis in huis. Een organisch vloerkleed (op maat) zorgt voor meer warmte en comfort. Kies je favoriete kleur uit de nieuwe Asteranne-tapijtcollectie die bestaat uit 37 hedendaagse kleuren die passen in elk interieur.

Klaar voor de zomer

Ⓒ Como loungeset van Furnified en plaid The Weekend van Linteloo x Valerie van der Werff

De nieuwe buitenmeubelencollectie van Furnified is tijdloos en chic met onder andere de Como loungefauteuil die is gemaakt van teakhout en voorzien van beige kussens voor extra comfort.

Binnen of buiten

Ⓒ bank Hamptons van Linteloo en hor van Luxaflex

De Hamptons bank ontworpen door Jan te Lintelo is een van de meest comfortabele designklassiekers die er is. In deze lichtbruine versie past dit design op een tijdloze manier in de nieuwe Zuid-Amerikaanse sfeer. Om deze zomer ook ‘s avonds de schuifpui lekker open te kunnen houden is een hor essentieel om insecten buiten te sluiten. Laat je adviseren welke hor, gaassoort en kleur het beste past bij jouw woonstijl.

Handgemaakt

Ⓒ vloerkleden Desso Asteranne en kruk Stackholmen van Ikea

Voor de nieuwe ‘gaucho’ sfeer in huis verzamel je handgemaakte meubelen van hout in combinatie met vlechtwerk. Op de vloer zorgen organische kleden voor een ontspannen en natuurlijke uitstraling.

Het goede buitenleven

Ⓒ Gubi Under The Sun

Het goede buitenleven ervaren doe je het liefste met de luxe en het comfort van binnen. Dit voorjaar presenteert Gubi de Under the sun buitencollectie waarmee je een gezellige buitensfeer creëert.

Must-have

Ⓒ opbergmanden van Aquanova en Highland Cow van Omersa

In huis zijn manden de makkelijkste manier om even snel iets in op te bergen. Deze gevlochten manden van Aquanova hebben een stoer zwart handvat dat ze nog hipper maakt. Met de highland Cow van Omersa, een leren knuffel die overal leuk staat, breng je op een ludieke manier de gaucho-sfeer in huis.

Stoer en zacht

Ⓒ stoel Calixta van Kave Home en kussen van H&M Home

De rugleuning en zitting van fauteuil Calixta van Kave home zijn gemaakt van met de hand gevlochten leren banden. Door het teakhout krijgt de stoel een doorleefde look die alleen maar mooier wordt in de loop der jaren. De nieuwe sierkussens van H&M Home hebben een extra dikke structuur waardoor ze extra zacht aanvoelen.

Cowboys

Ⓒ Studio Arthur Casas, country huis Coudelaria

Laat je inspireren door het interieur en exterieur van Coudelaria waarin de gaucho-woonsfeer op een hypermoderne wijze tot leven is gebracht door studio Arthur Cases. De leefruimtes op de grens van binnen en buiten zijn zowel functioneel als luxueus en sfeervol.