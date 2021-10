Premium Het beste van De Telegraaf

Verkenners kwamen bruiden scouten Vergeten prinsessen van Thorn leefden in gouden kooi

Door Paola van de Velde Kopieer naar clipboard

Een van de meest prestigieuze posities die een ongetrouwde vrouw van adel in het achttiende-eeuwse Europa kon verwerven was die van vorstin-abdis van het stift Thorn. Wat nu bekend is als het ’witte stadje’ in Limburg was 800 jaar lang zowel een veilige haven, als gouden kooi voor jongedames van hoge adellijke komaf.