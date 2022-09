Dagrecept: Gnocchi van brood met mosselen

Gnocchi is trouwens Italiaans voor ’klonten’ en ze worden meestal van aardappel- of pastadeeg gemaakt. Je kunt ze echter ook van broodkruim maken, zoals in onderstaand recept. Doe het broodkruim in een grote kom, voeg de hete bouillon toe en meng goed. Laat het even rusten en voeg dan het ei, de parmezaan, een beetje zout en wat gehakte peterselie toe.

Meng tot het mengsel vrij stijf is en voeg indien nodig nog een lepel bouillon toe. Maak lange worstvormen, snijd ze in stukjes van 2 cm en draai de uiteinden in een punt. Maak de mosselen schoon en ontbaard ze. Verhit in een grote pan de olie met een gesnipperde teen knoflook, voeg de mosselen toe en laat afgedekt 3-4 minuten sudderen. Verwijder de ene helft van de schelp als de mosselen zijn geopend en giet het kookvocht af.

Leg de pan weer op het vuur en voeg de tomaat toe. Kook 5 minuten op hoog vuur. Kook ondertussen de gnocchi in gezouten water, schep ze na 1 tot 2 minuten eruit als ze boven komen drijven en voeg ze toe aan de mosselen. Roer goed door, bestrooi met gehakte peterselie en dien meteen op.

Nodig voor 4 personen:

- 400 g oud broodkruim

- 350 g vleesbouillon

- 50 g geraspte parmezaan

- 1 ei

- handje peterselie (gehakt)

- 300 g gepelde tomaten

(gesneden)

- 500 g mosselen

- 1 teen knoflook

- extra vergine olijfolie

- zout