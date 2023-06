Binnenkijken: zo zorgde Angelique voor eenheid in haar interieur

De een is nieuwsgierig, de ander zoekt inspiratie, maar we kijken allemaal graag naar hoe een ander woont. Deze week zijn we te gast in de eengezinswoning van Angelique van den Reek en haar gezin in Helmond.

Angelique met Kiki Roos en Kasper: „Ons huis is vrolijk en rustig geworden.” Ⓒ Rene Bouwman