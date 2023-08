Van cup naar gram: het ultieme overzicht voor al je omrekenfrustraties

We waarschuwen je alvast: deze lijst ga je er nog vaak bij pakken.

Van cup naar gram: het ultieme overzicht voor al je omrekenfrustratiesBelangrijk om te onthouden: er is wel degelijk een verschil tussen vloeibare ingrediënten in cups (zoals water, olie of melk) en droge ingrediënten (bloem, suiker, boter, et cetera). Maar ook binnen droge ingrediënten zijn er flinke verschillen. Elk product heeft immers weer een andere dichtheid. Handig om te weten tijdens het oefenen met deze 20 recepten om je om te toveren tot meesterbakker.

Handige cups

Nu zijn er op meerdere plekken sets – zoals dit complete exemplaar met cups én teaspoons – met alle benodigde cups te koop. Bak je regelmatig, dan zijn dat handige tools om in je keukenla te hebben. Maar grote kans dat je de accessoires niet in huis hebt – dan was je immers niet op deze pagina terecht gekomen.

Cup naar gram: vloeibare ingrediënten

1/8 cup: 30 ml

1/4 cup: 60 ml

1/3 cup: 80 ml

1/2 cup: 120 ml

2/3 cup: 160 ml

3/4 cup: 180 ml

1 cup: 240 ml

1 1/2 cups: 350 ml

2 cups: 480 ml

3 cups: 700 ml

4 cups: 950 ml

Cup naar gram: droge ingrediënten

Bloem:

1 cup: 130 gram

3/4 cup: 97 gram

2/3 cup: 87 gram

1/2 cup: 65 gram

1/3 cup: 43 gram

1/4 cup: 32 gram

Kristalsuiker:

1 cup: 200 gram

3/4 cup: 150 gram

2/3 cup: 130 gram

1/2 cup: 100 gram

1/3 cup: 65 gram

1/4 cup: 50 gram

Bruine basterdsuiker:

1 cup: 180 gram

3/4 cup: 135 gram

2/3 cup: 120 gram

1/2 cup: 90 gram

1/3 cup: 60 gram

1/4 cup: 45 gram

Poedersuiker:

1 cup: 125 gram

3/4 cup: 94 gram

2/3 cup: 83 gram

1/2 cup: 62 gram

1/3 cup: 42 gram

1/4 cup: 31 gram

Cacao:

1 cup: 110 gram

3/4 cup: 82 gram

2/3 cup: 73 gram

1/2 cup: 55 gram

1/3 cup: 37 gram

1/4 cup: 27 gram

Boter:

1 cup: 240 gram

3/4 cup: 180 gram

2/3 cup: 160 gram

1/2 cup: 120 gram

1/3 cup: 80 gram

1/4 cup: 60 gram

Chocolate chips:

1 cup: 170 gram

3/4 cup: 127 gram

2/3 cup: 113 gram

1/2 cup: 85 gram

1/3 cup: 57 gram

1/4 cup: 42 gram

Grofgehakte noten:

1 cup: 150 gram

3/4 cup: 100 gram

2/3 cup: 100 gram

1/2 cup: 75 gram

1/3 cup: 50 gram

1/4 cup: 40 gram

Havermout:

1 cup: 85 gram

3/4 cup: 64 gram

2/3 cup:57 gram

1/2 cup: 42 gram

1/3 cup: 28 gram

1/4 cup: 21 gram

Rozijnen:

1 cup: 140 gram

3/4 cup: 105 gram

2/3 cup: 93 gram

1/2 cup: 70 gram

1/3 cup: 47 gram

1/4 cup: 35 gram

Maizena:

1 cup: 120 gram

3/4 cup: 90 gram

2/3 cup: 80 gram

1/2 cup: 60 gram

1/3 cup: 40 gram

1/4 cup: 30 gram

Honing:

1 cup: 340 gram

3/4 cup: 255 gram

2/3 cup: 227 gram

1/2 cup: 170 gram

1/3 cup: 113 gram

1/4 cup: 85 gram

Geraspte Parmezaanse kaas:

1 cup: 90 gram

3/4 cup: 65 gram

2/3 cup: 60 gram

1/2 cup: 45 gram

1/3 cup: 30 gram

1/4 cup: 22 gram

Rijst:

1 cup: 190 gram

3/4 cup: 142 gram

2/3 cup: 127 gram

1/2 cup: 95 gram

1/3 cup: 63 gram

1/4 cup: 47 gram

Bakpoeder en baking soda

Bakpoeder en baking soda worden meestal afgemeten in tbsp (tablespoon, dus eetlepel) of tsp (teaspoon, dus theelepel). Ook daarvan zijn setjes te koop. Toch afwegen? 1 eetlepel is ongeveer 18 gram, 1 theelepel is 6 gram en 1/2 theelepel dus 3 gram. Belangrijk: je moet er wel een goede weegschaal voor hebben.