Je stoof smaakt nóg lekkerder met bier

Runderstoof met

bruin bier

Nodig: 1 kg runderlappen, 2 uien, boter, 2 el bloem, 1 fles bruin bier, 3 dl sterke bouillon, 1 el azijn, 1 snee witbrood besmeerd met pittige mosterd, wat tijm, rozemarijn en salie bij elkaar gebonden, peper en zout

Snijd de uien grof en het vlees in stukken van een centimeter of vier. Bak samen aan in de boter. Bestrooi met de bloem, laat nog even twee minuten gaan. Dan het bier erbij en de bouillon, zoveel bier totdat alles onderstaat. Doe dan de kruiden erbij, zout, peper en azijn en de snee brood met mosterd. Zet dit zes uur in een oven van 80°C (jazeker, zo wordt het echt heel erg lekker) of laat minsten twee uur pruttelen op het laagste pitje. Heerlijk met patat en zelfgemaakte mayonaise.