De mooiste carnivoren ter wereld

De hondenkoppies, die zachte, ronde oren en een vlekkenpatroon dat te mooi lijkt om echt te zijn: Afrikaanse wilde honden zijn een van de mooiste carnivoren op aarde. Bij veel bezoekers van Nationale Parken in zuidelijk Afrika staan ze bovenaan het verlanglijstje – maar ze kunnen zelden worden afgestreept. Dit zijn schuwe roofdieren, die zich moeilijk laten zien.

Ik kan erover meepraten, want ook al ben ik in totaal vele maandenlang op de savanne geweest, het aantal keren dat ik Afrikaanse wilde honden ben tegengekomen is op twee handen te tellen. Maar vandaag ga ik ze zeker weten te zien krijgen en wel van dichtbij.

In Naankuse Wildlife Sanctuary, in het midden van Namibië, heb ik het geluk dat ik kan meehelpen om drie Afrikaanse wilde honden veilig en snel te verhuizen.

Ik krijg geregeld de vraag waarom zo’n hele operatie nodig is. De nabijheid van mensen, de verdovingspijltjes, het wakker worden in een onbekende omgeving; net als bij mensen moet een verhuizing bij wilde dieren stress opleveren. Toch is het in sommige situaties de beste optie. Zeker in gebieden waar mens en wild dier dicht op elkaar leven en er een zogenaamd human-wildlife-conflict ontstaat.

In het gebied waarin Naankuse is gevestigd leven al lange tijd twee roedels, en er worden waarschijnlijk nog twee nieuwe gevormd met jongvolwassen dieren die rondzwerven en een eigen plek zoeken. Een groeiende roedel is een goed teken, maar het betekent ook problemen, want er is meer kans dat ze richting bebouwd gebied zwerven.

Roofdieren moeten jagen om te overleven. En vanuit het oogpunt van de boeren is het ook begrijpelijk dat zij hun vee willen beschermen tegen het wild in hun achtertuin. Tegenwoordig zijn Afrikaanse wilde honden helaas de meest bedreigde grote carnivoren in Namibië. Naar schatting leven in dit land nog driehonderd tot zeshonderd dieren. Het wordt ook geschat dat de populatie in een decennium met maar liefst veertig procent is afgenomen. Ik ben dankbaar voor zo’n gedreven organisatie als Naankuse, die zowel de dieren als de lokale mensen een handje helpt.

We zijn op de plek aangekomen waar de drie wilde honden in het zand liggen luieren. We verdoven ze, checken hun gezondheid en dragen ze naar de auto. Ik had nooit durven dromen nog eens met een Afrikaanse wilde hond in mijn armen te lopen. Daarna leggen we de dieren in een klein vliegtuigje en brengen we ze naar hun nieuwe bestemming. Ter plaatse doen we nog een snelle check en we rusten ze uit met een zenderhalsband om ze de komende tijd te kunnen monitoren. Even later wordt de eerste wakker. Daarna opent nummer twee zijn ogen en staat op. Heel lief om te zien hoe hij zijn nog slapende maatje wakker snuffelt. Als ze verenigd zijn, begroeten ze elkaar uitgebreid en janken zachtjes. Hopelijk zijn hun nieuwe buren gezelliger!