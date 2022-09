Smaaktest melkchocola met hazelnoot: ’Deze noten spelen verstoppertje’

Als chocolade wordt getest, is altijd sprake van een soort stormloop op de redactie, waarbij vooral de vrouwelijke collega’s zich laten gelden.

Chocolade kent een rijke geschiedenis die teruggaat tot de Maya’s en de Azteken in Midden- en Zuid-Amerika. Ze brouwden van cacao een goddelijke chocoladedrank. De Spaanse overheersers namen de drank mee terug naar Europa, waar deze populair onder de Spaanse en Franse adel werd.

Voor ’t eerst in 1830

De Zwitser Charles Kohler creëerde in 1830 vorm- en giettechnieken en mengde voor het eerst hazelnoten met chocolade. Minder dan twintig jaar later zag de eerste chocoladereep het daglicht, al duurde het tot 1875 voordat de melkchocolade werd bedacht. Henri Nestlé had net gecondenseerde melk uitgevonden waardoor Daniel Peter, een andere Zwitser, het recept voor melkchocolade kon ontwikkelen.

We telden in totaal maar liefst veertien merken, bijna allemaal met de herkenbare groene wikkel. De grootte van de stukjes hazelnoot varieerde van fijngemalen in handige dragees van Schogetten („Deze hazelnoten spelen verstoppertje”) tot hele noten zoals in Côte d’Or en Ritter Sport.

Weeïge nasmaak

Afvallers waren onder meer Verkade („Te dikke repen, net niet dat gewenste mondgevoel”), Delicata van Albert Heijn („Suikerig, weeïge nasmaak”), het gewone merk van Albert Heijn („Smakeloos”) en Château („Lekker veel noten, maar ook wat chemisch”).

De merken die er wel uitsprongen, waren Côte d’Or, Tony Chocolonely, Ritter Sport, Milka en Jumbo.

De top 5:

1. Een collega wist al van tevoren: Côte d’Or zou winnen. Hij kreeg gelijk! „Rijk en genoeg noten.” „Topchocola.” „Superstructuur, goede verhouding chocola/noten.”

€3,09 per 200 g

2. Het Nederlandse Tony Chocolonely deed ook goede zaken. „Fijn mondgevoel.” „Grote noten, veel cacao, absolute aanrader.”

€2,99 per 180 g

3. Ik vind de handige wikkels van Ritter Sport nog steeds uniek, even doormidden breken en de verpakking springt open. Ook de inhoud mag er zijn. „Wow, hele noten!” „De beste noten, romig en zoet.”

€1,25 per 100 g

4. De Zwitser Philippe Suchard startte in 1901 met Milka. Ruim honderd jaar later scoren de repen nog steeds. „Eigen smaak, romig. Al zijn de stukjes noot wel klein.”

€1,29 per 100 g

5. De hazelnootchocolade-top 5 is met Jumbo compleet. „Aan de pure kant, maar erg lekker.” „Gewoon prima.”

€1,97 per 200 g