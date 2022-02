Oproep: hoe vindt u het om weer op kantoor te werken?

Het kabinet kondigde op 15 februari aan dat het thuiswerkadvies per direct werd gewijzigd. Waar kantoormedewerkers voorheen nog zo veel mogelijk thuis moesten werken, geldt nu het advies: werk de helft van de tijd thuis. Vindt u het fijn om weer naar kantoor te gaan? Waarom is dat dan? Wat zijn voor u de voordelen van deze zogenaame hybride manier van werken?

Of ziet u vooral nadelen? Krijgt u op kantoor bijvoorbeeld minder gedaan dan thuis? Vindt u het lastig om weer vroeg(er) op te staan? Staat u weer in de file? Of bent u misschien bang om op het werk corona op te lopen?

Laat het ons weten! Mail uw reactie naar check-in@telegraaf.nl

Een bloemlezing van de reacties wordt binnenkort zowel in de krant als op onze site gepubliceerd.