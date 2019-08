Peters Proefrit #60: Lancia Delta HF Integrale Evo 1 (1992)

De Lancia Delta HF Integrale Evo 1 is op basis van de eerste generatie Lancia Delta. Dat model vormde de basis voor de onverslaanbare rallykanonnen. Het bestijgen van de rallytroon begon in 1986 met de HF 4WD, een jaar later kwam de HF Integrale 8V, in 1989 de 16V-uitvoering en in 1991 lanceerde Lancia de bruutste straatversie: de Evoluzione, ook wel Evo 1 genoemd. Allemaal echte homologatiemodellen, waarmee Lancia tussen 1987 en 1992 maar liefst zes maal op rij de constructeurstitel in het WK-rally bemachtigde. Een record dat nog steeds staat. In diezelfde periode werd ook vier keer de WK-titel voor rijders binnengesleept. In 1993 bracht Lancia nog de Evo 2, maar dat was geen homologatiemodel meer, want daar werd door de fabriek geen rallyauto meer van gemaakt.

Wilt u meer over de Lancia Delta HF Integrale weten? Lees dan verder op Autovisie.nl