Amy (28) leefde bij een nomadenfamilie: ’Ze bezitten weinig, maar wel een geit als huisdier’

Mooiste herinnering

„Engelse les geven aan en leven met een nomadenfamilie in Mongolië. Een superleuke manier om over hun cultuur te leren. Zo bleken ze kamelen en geiten als huisdieren te hebben. Daarnaast is het indrukwekkend om te zien dat deze mensen zo weinig spullen bezitten, geen overvolle supermarkten hebben maar altijd een stuk of tien ingrediënten hebben om mee te koken. Sindsdien ben ik minimalistischer gaan leven.”

Drama

„In de Filipijnen wilde ik snorkelen met walvishaaien. Ik was net afgestudeerd en reisde zo goedkoop mogelijk. Ik zag dat zwemmen met walvishaaien in Oslob 25 euro kostte, tegen honderden euro’s op andere plaatsen, maar ik keek niet waar het verschil ’m in zat.

Het was er megatoeristisch en superdruk, zo druk dat je zelfs niet in zee kon zwemmen! De haaien worden daar gevoerd en uit hun natuurlijke habitat gehaald. Zo migreren ze niet meer en planten ze zich ook niet voort. Een eyeopener. Tegenwoordig check ik altijd of het een verantwoorde dierenactiviteit is.”

Koffers kwijt

„Mijn eerste verre reis en tegelijkertijd mijn eerste soloreis was toen ik zes maanden in China op uitwisseling ging. Op de heenweg had ik vanwege vertragingen maar een half uur om over te stappen. Ik haalde die overstap, net als een van mijn twee koffers. Omdat het een van mijn eerste reizen was, had ik totaal niet nagedacht over bagage logisch inpakken. Mijn koffer met winterkleren was aangekomen, die met zomerkleren was in Abu Dhabi achtergebleven. En dat terwijl het in China 45 graden was. Daar zit je dan... Gelukkig werd mijn verdwaalde koffer twee weken later bij mijn appartement afgeleverd.”

Altijd mee

„Mijn camera, een notitieboekje en een pen. Onmisbaar om mijn ervaringen met mijn familie en vrienden te kunnen delen.”

Bijzondere ontmoeting

„In Berat, Albanië, wandelde ik doorweekt van de regen van een kasteel boven op een heuvel over de kinderkopjes naar beneden. Daar kwam ik een oude man van zeker 80 jaar tegen die me wenkte. Hij sprak geen woord Engels en ik geen woord Albanees. Toch maakte hij duidelijk dat ik niet door de regen kon blijven lopen en met hem onder zijn paraplu naar beneden moest wandelen. Daar draaide hij om en wandelde weer terug naar boven. Er zijn zoveel vriendelijke mensen op deze aardbol.”