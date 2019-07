Recept van de dag: tartiflette

Nodig voor een kopgroep van een man of zes

• 2 kilo aardappels, vastkokers, geschild

• 2 uien, in ringen

• 1 teen knoflook, fijngesneden

• 200 gr spekblokjes

• 1 dl crème fraîcheur

• 1 snufje nootmuskaat

• 500 gr reblochonkaas

Bereiding

Snij aardappels in dunne plakjes en kook even in ruim licht gezouten water. Laat uitlekken. Bak uien, knoflook en spek samen. En dat mag even duren. Meng samen met de aardappels en de crème fraîche. Doe in een ingevette ovenschaal. Snij nu de reblochonkaas door en leg de helften met de korst naar boven op de aardappels. Twintig minuten in de oven (220 °C) haal de kaaskorsten eraf en nog vijf minuten mooi kleur laten krijgen. Ga je heel hard van fietsen.