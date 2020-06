Waarom reizen zo gelukkig maakt

Oeganda en Rwanda, China, Noord-Korea, Kazachstan en laten we Oezbekistan en Turkmenistan niet vergeten. Ap Dijksterhuis heeft afgelopen jaar heel wat landen bezocht.

De hoogleraar psychologie van het onbewuste aan de Radboud Universiteit in Nijmegen wordt dolgelukkig van reizen. Hij heeft naar eigen zeggen last van 'wegwee', een zelfverzonnen begrip als tegenhanger van heimwee. "Als ik te lang in Nederland ben, móet ik weer op reis."

In plaats van spullen

Dijksterhuis die jarenlang onderzoek naar het fenomeen geluk heeft gedaan, predikt dat ervaringen veel gelukkiger maken dan spullen. Reizen is wat hem betreft zo'n ervaring die wat met ons doet. Reizen zorgt er volgens de hoogleraar voor dat je geïnspireerd raakt en dat je creativiteit wordt bevorderd. "Doordat we ons op vakantie meer over dingen verwonderen, wordt je brein opgeschud waardoor het soepel en actief blijft. Zo kom je sneller tot nieuwe ideeën."

Reizen geeft je bovendien de mogelijkheid om met andere ogen naar de wereld te kijken. Oftewel: reizen haalt vooroordelen onderuit. Dijksterhuis heeft het onlangs nog aan den lijve ondervonden. "Ik was op vakantie in Noord-Korea, waar ik eerst dacht dat de mensen heel stuurs en streng zijn. Maar ik ontdekte al snel dat de meesten juist heel open zijn en veel humor hebben. Reizen opent je blik en verbindt."

Prikkels

Reizen verlengt ook ons leven, zegt de geluksprofessor. Niet echt, maar zo voelt het wel. Dat komt volgens hem doordat ons brein de tijd bijhoudt op basis van de hoeveelheid nieuwe prikkels die binnenkomen. "Als je op vakantie gaat naar een plek waar je leuke dingen meemaakt en ziet, lijkt de tijd sneller te gaan. Op reis neemt je brein per uur veel meer prikkels waar dan thuis waar een week soms zonder rimpeling voorbij kan gaan en dus veel langer lijkt te duren", legt Dijksterhuis uit.

Hij stelt bovendien dat onderzoek heeft uitgewezen dat reizen gelukkig maakt. De voorpret begint vaak al bij de bestemming uitzoeken. Na de reis genieten we na bij het terugkijken van de vakantiefoto's.

Maar, zo zegt Dijksterhuis: "Het gelukkigst zijn we tijdens de reis omdat we dan 'in het nu' leven: je houdt je bezig met wat je op dat moment wilt gaan doen of waar je die avond wilt eten, terwijl je thuis sneller geneigd bent je zorgen te maken om iets wat vorige week gebeurde of wat volgende week nog moet gebeuren."

Maakt het nog uit hoever of hoelang je op reis gaat? Dijksterhuis zegt van wel. Om creatiever te zijn, helpt het als je op reis zoveel mogelijk verwonderd raakt. "Een lange vakantie doet meer met je dan een korte en een actieve trip doet meer met je dan een luie zonvakantie. Ook als de cultuur van de bestemming ver van de jouwe staat, raak je meer verwonderd. Drie maanden naar Azië doet dus meer met je dan een weekendje Brugge."

Gaat u al jaren achtereen in de zomer naar dezelfde camping in Zuid-Frankrijk? Niets mis mee natuurlijk. Dijksterhuis benadrukt dat geluk voor iedereen anders is. "Er zijn genoeg mensen die daar heel gelukkig van worden, maar het is qua creativiteit minder effectief."

Depressief

Hoe zit dat dan met mensen die niet van vakantie houden? Die al bij het inpakken in de stress schieten of eenmaal op reis last van heimwee krijgen? Want ook dat zijn reiseffecten die volgens Ad Vingerhoets, hoogleraar emotie en welbevinden aan de Universiteit van Tilburg, niet moeten worden onderschat. "De algemene opvatting is dat vakantie ons ontspant, maar dat geldt zeker niet voor iedereen", stelt hij. "Degenen die last van heimwee hebben, bevinden zich op vakantie in een soort rouwproces: zij nemen afscheid van een vertrouwde thuissituatie en dat kan zelfs zo heftig zijn dat ze er depressieve gevoelens van krijgen."

Vingerhoets zegt bovendien dat reizen voor een hoop mensen juist voor stress kan zorgen. "Wie graag de controle over situaties heeft, is daar meer vatbaar voor. Als je dan in een land bent waar je de taal niet spreekt, kun je je bovendien behoorlijk hulpeloos voelen."

Wat ook vaak voorkomt: mensen die aan het begin van hun vakantie griepachtige verschijnselen krijgen. Volgens Vingerhoets heeft dat mogelijk te maken met het feit dat de adrenaline in het lijf te hoog is. "Normaal gesproken gaat de adrenaline omlaag als je rust neemt, maar bij mensen die langere tijd (te) hard werken, herstelt het adrenalinesysteem niet. Die blijft hoog, zelfs wanneer ze die adrenaline niet nodig hebben. Je kunt zeggen dat zij al die energie niet kwijt kunnen waardoor de weerstand vermindert."

Doel

Ondanks dat er volgens Vingerhoets genoeg factoren zijn die de vakantiepret drukken, gaat hij er zelf ook weleens tussenuit. Van de natuur kan hij genieten, maar stuur hem niet naar een drukke metropool. "In het bedrijfsleven zeggen ze weleens: zet de juiste man op de juiste plaats. Dat geldt ook voor reizen. Denk dus niet alleen: die bestemming is lekker ver weg of daar is het goedkoop of mooi, maar vraag jezelf altijd af met welk doel je op vakantie gaat en kies daarop de bestemming uit. Je hoeft niet per se ver weg te gaan om happy te zijn. "

Vingerhoets en Dijksterhuis zijn het in ieder geval over één ding eens: laat die telefoon een tijdje lekker links liggen. Dijksterhuis: "Reizen is een ervaring, niet iets om stoer over te doen. Ga dus niet zo veel mogelijk likes op sociale media verzamelen, want dan zie je de vakantie als iets materieels en dan verlies je uit het oog dat je zou moeten genieten."

