Tips van Zamarra om een houthaard schoon te maken

Laat de haard of kachel minstens 24 uur afkoelen en ruim de asresten met stoffer en blik op. Giet de asresten in een vuurvaste emmer, ze kunnen namelijk lang smeulen. Laat bij een open haard altijd een kleine laag as liggen, dit isoleert de bodem van de haard.

Maak bij een pelletkachel de binnenkant van de branderkamer met een as-stofzuiger schoon. Laat de pelletbrander wel eerst leegbranden.

Is de kachel voorzien van een ventilator? Maak deze ook regelmatig schoon om slijtage en geluiden te voorkomen en de levensduur te verlengen. Reinig ook de ruiten met heet water en een wondersponsje of met wat asresten op een microvezeldoek. Nawrijven met krantenpapier.

Laat de schoorsteenveger minstens één keer per jaar komen. Bij een opeenhoping van roetdeeltjes of van rommel die via de buitenkant het rookkanaal is binnengekomen, bestaat het risico op een schoorsteenbrand.