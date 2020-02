Recept van de dag: gesmoorde groenten

Het loont wel de moeite even op de verpakking te kijken hoe oud de mix is. Kastanjechampignons, shiitake en oesterzwammen bij elkaar is prima voor dit gerecht. Als er wat van die kleine beukenzwammetjes bijzitten, nog beter. Oh, en als je voor jezelf de verse van achter in het vak hebt gepakt, zet dan meteen zo’n oud pak ook naar achter.

Nodig voor 4 personen:

• 1 ui gesnipperd

• 300 gr Chinese kool, in reepjes

• 1 rode paprika, in repen

• 1 pakket paddenstoelenmix, je mag ze heel houden

• 2 eetl lichte sojasaus

• 1 theel geraspte gemberwortel

• 2 theel suiker

• 150 gr taugé

• 2 eetl selderijblad, fijngesneden

• zout, peper

Bereiding:

En verder smoor je de ui, voeg de kool toe en smoor mee. Daarna de paprika. Een scheut lichte sojasaus en dan de paddenstoelen. Gember erbij, een heel klein beetje suiker. Je ziet wel hoe gaar je het zelf wilt hebben. Nog een beetje omscheppen. Nu flink wat taugé erbij. Maak een beetje maïzena aan. En meng dat door de groenten om al het vocht te binden. Beetje zout nog? Flink peper. En dan als laatste wat fijngesneden selderijblad erdoor.

Oh, en voor het geval je het nog niet wist, dan heb je zelf tjaptjoi gemaakt. Heerlijk met reepjes omelet er over.