’Net als ruimtevaart nu was luchtvaart 100 jaar geleden ook alleen voor miljonairs’

Ashton Kutcher had ticket voor ruimtevlucht, maar hierom ging hij niet

Het had niet veel gescheeld of Ashton Kutcher had een ruimtereis gemaakt samen met de Britse miljardair Richard Branson. De acteur had al een ticket, maar zijn vrouw Mila Kunis zag het vanwege de risico’s niet zitten, vertelt hij in een interview met Cheddar News.