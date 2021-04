Dit mag nooit meer weg: beschermheer van een rampreis

Wat een mooie reis door Birma had moeten worden, ontaardde ruim dertig jaar geleden in een nachtmerrie voor Theo en Lies Dinnissen. Tijdens hun verblijf waren er grootschalige opstanden tegen toenmalig president Sein Lwin.

„Bij aankomst liet de gids al weten dat de reisroute was aangepast. We voelden overal spanning, zoals bij de verkopers op het Schwedagon-plein. Bij een stalletje kochten we een Boeddhabeeldje. De verkoper vertelde dat iedereen straatarm was en er niets was te eten of te drinken. We gaven hem wat kleren. Dat beeldje zou ons tijdens onze reis geluk brengen en beschermen, beloofde hij.”

Theo en Lies trokken met tien vrienden het binnenland in. Ze hoorden dat er al duizend doden waren gevallen. „Onze gids moest ons zo spoedig mogelijk naar het vliegveld brengen. Nog diezelfde avond zaten we in een geblindeerde trein met 50 andere toeristen, terug naar Rangoon. Overal hoorden we schieten. Halverwege stopte de trein; de rails waren opgeblazen.”

De vrienden werden ondergebracht in een zwaarbewaakt hotel in Rangoon. Op straat gingen demonstranten de militairen te lijf met katapulten, stenen, speren en messen. „Als laatste toeristen konden we het ontredderde Birma verlaten. Onderweg naar het vliegveld hoorden we overal schoten. We passeerden een politiebureau waar enkele agenten aan bomen bungelden.

Uiteindelijk vlogen we naar Bangkok. Diezelfde dag trad Lwin onder druk van de opstandelingen af. Als dat beeldje ons geen geluk heeft gebracht, dan weet ik het ook niet meer!”