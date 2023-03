Dagrecept: Bananencake met friszoete topping

Dat is trouwens niet de eierenkoek zoals we hier kennen, maar een luchtige, ronde, beige cake waarbij het de kunst is om hem niet in het midden in te laten zakken. Met deze bananencake van Jonah Freud uit haar prachtige boek Memmisj, De Joodse Wereldkeuken (Carrera Culinair), kan ik veel beter uit de voeten. Foolproof, zoals ze dat noemen!

Verwarm de oven voor op 180 graden. Prak de bananen in een grote kom en roer de eieren erdoor. Roer de olie en de melk erdoor. Roer de suiker erdoorheen en daarna het zelfrijzend bakmeel, kaneelpoeder en gemberpoeder. Schep het beslag in een goed ingevette cakevorm. Bak hem 1 uur in de voorverwarmde oven. Steek er een satéprikker in, als deze er helemaal schoon uit komt is de cake gaar.

Laat de cake 10 minuten afkoelen en verwijder de vorm. Meng voor het roomkaasmengsel (optioneel) 200 gram roomkaas met 75 gram poedersuiker en het sap van een halve citroen. Smeer dit over de cake als deze helemaal is afgekoeld.

Nodig:

- 2 rijpe bananen

- 2 eieren

- 175 ml zonnebloemolie

- 300 g lichtbruine basterdsuiker

- 150 g zelfrijzend bakmeel

- 1 tl kaneelpoeder

- ½ tl gemberpoeder

- boter, om in te vetten

Optioneel: 200 g roomkaas, 75 g poedersuiker en sap van een halve citroen