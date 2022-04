Oogstrelend: de e-bikes van luxe automerken

Aston Martin x Coleen: Retro design

Een samenwerking van het exclusieve Franse fietsmerk Coleen met het Britse Aston Martin leidde tot misschien wel een van de stijlvolste e-bikes ooit. De fiets is gebaseerd op de iconische DB4, mede terug te zien aan de herkenbare groene kleur. Ondanks zijn prachtige retro uitstraling is de e-bike voorzien van de nieuwste snufjes. Zo is het display geïntegreerd in het stuur. Ook worden je ritten bijgehouden in de app en daarmee zet je de fiets ook op slot.

Tesla: kijkje in de toekomst

Ⓒ Tesla

Schokdempers die spaken vervangen, een futuristisch display geïntegreerd in het frame en sensoren die je helpen veilig door het verkeer te manouvreren. De Tesla Model-B e-bike is een conceptfiets die een aardig kijkje biedt in waar het in de toekomst naartoe kan gaat met de elektrische fiets. Het ontwerp van Tesla-designer Kendall Toerner heeft een automatische stuurfunctie die het overneemt wanneer de ingebouwde kunstmatige intelligentie gevaar detecteert. Maar het meest opvallend is misschien wel de manier waarop de fiets stuurt; namelijk door druk uit te oefenen op handvaten in plaats van aan het stuur te draaien.

BMW: Robuust en anders

Ⓒ BMW

BMW presenteerde vorig jaar de i Vision AMBY, een speed pedelec met drie verschillende rijmodussen waardoor je zelf de keuze hebt hoe snel en over welke wegen je je door de stad wilt verplaatsen. Met een maximum snelheid van 60 km per uur begeef je je met gemak tussen het gemobiliseerde verkeer net buiten de stad. Maar dankzij de standen tot 45 km en 25 km per uur fiets je ook veilig door de stad en over fietspaden. Het design is opvallend stoer en anders.

Mercedes: Duitse degelijkheid

Ⓒ Mercedes

Het Formule E Team, de elektrische variant van de Formule 1, is de inspiratie voor de elektrische Formule E-team eBike van Mercedes Benz. Er is ook nog een luxere versie, De Silver Arrows e-bike, met onder meer een hogere actie radius door de extra accu. Het Duitse automerk ging voor zijn fietsen (er zijn twee modellen) een samenwerking aan met fabrikant n+ Bikes.

Porsche: Elegant sportief

Ⓒ Porsche

Porsche lanceerde vorig jaar met de Taycan Cross Turismo ook twee e-bike modellen; de ’Sport’ en de ’Cross’. De laatste is een elektrische mountainbike voor offroad-avonturen, terwijl de Sport is bedoeld als wegfiets voor dagelijks gebruik. Het frame van de elegante Sport is volledig gemaakt van carbon, waardoor hij slechts 21 kilo weegt. De fietsen werden ontwikkeld in samenwerking met het Duitse e-bike merk Rotwild.

Jeep x Quietkat: Ruig en stoer

Ⓒ Jeep

Met zijn Jeep x Quietkat is Jeep erin geslaagd het offroad merk te vertalen naar een outdoorfiets. Met zijn krachtige motor en 12 centimeter dikke banden voelt de e-bike zich thuis op ruig terrein meer dan thuis. Het lijkt de perfecte match; met je Jeep offroad gaan om daar in zand, modder, sneeuw en bossen je avontuur sportief voort te zetten op de fiets.