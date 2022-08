De vleermuis krijgt het moeilijk door de energiecrisis

Buitenland

Extreem zeldzame kwallensoort voor het eerst vastgelegd op video

Een duiker is er voor de kust van Papoea-Nieuw-Guinea in geslaagd om voor het eerst videobeelden te maken van een extreem zeldzame kwallensoort. „Het dier was ongeveer zo groot als een voetbal”, zo schreef de duiker bij de video op Facebook. „En het zwom best snel.”